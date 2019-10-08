Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

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Телеканал 360°08 октября в 05:10

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ru08 октября в 15:18

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

RT на русском08 октября в 08:03

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ruвчера в 08:13

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
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