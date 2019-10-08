Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной
Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Кривое-зеркало.ру 05:49
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Общество
В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную
На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info вчера в 06:38
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс 12:27
Политика
Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 18:56
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру 01:58
Армия и оружие
Помощник Эрдогана заявил о скором начале операции Турции в Сирии
Турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление, заявил пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:32
Экономика
Кефер заявил, что денег на депо в КСК у правительства Забайкалья нет
Кефер пояснил, что примерная требующаяся сумма превышает 100 млн рублей и работа по их получению в рамках нацпроекта «Чистый воздух» сейчас ведется с Минприроды РФ.
Московский Комсомолец Чита 22:01
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза вчера в 16:27
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие
«Роскосмос» разработал аппарат, маскирующийся от спутников-шпионов
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, способный изменять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона, об этом говорится в пояснении к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
РИА Новости 22:05
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для экс-сотрудников ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
Коммерсантъ 18:12
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru 08:19
Здоровье
В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ вчера в 04:11
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32