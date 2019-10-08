Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости вчера в 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°вчера в 05:10
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:22, Вашингтон
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
REGNUM 00:46
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Происшествия
В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей
Lenta.ru вчера в 10:37
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
РБК вчера в 22:35
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
РИА Новости 00:04
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Гаджеты
Intel отказалась от процессоров Kaby Lake-G с графикой Radeon Vega
Как оказалось, на рынке очень мало моделей с Kaby Lake-G. Потому неудивительно, что Intel решила снять эти процессоры с производства.
Игромания.ру вчера в 13:52
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Версия Арашукова Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013 – 2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Кино
Уилл Смит сыграл сразу и себя, и своего юного клона. Этот боевик скоро на экране
Провинция.ру 07 октября в 12:15
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Единоборства
Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном
Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.
Metaratings 07 октября в 14:27
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча.
Sport24.ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией
Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Сочи
РЕН ТВ вчера в 16:05
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06