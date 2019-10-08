Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости вчера в 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°вчера в 05:10
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Происшествия
В России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников ИГ
В девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию» из сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.
RT на русском 02:37
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Крестьяне наказали мэра города в Мексике
REGNUM вчера в 22:11
Здоровье
Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск
Накануне.Ru 00:59
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Авто
Ford обновил модели Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ вчера в 04:33
Авто
В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес
Актрису Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве.
АБН вчера в 03:14
Гаджеты
Intel научит встроенную графику «тянуть» игры в два раза лучше
Компания представит соответствующий продукт из семейства Xe, который должен будет обеспечить поддержку трассировки лучей непосредственно на аппаратном уровне.
Ferra вчера в 07:50
Происшествия
В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой
В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
Discover24 02:17
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Германии
Истребитель Военно-воздушных сил США типа F-16 потерпел крушение на территории Германии, пилот боевой машины катапультировался.
NewInform вчера в 10:49
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Экономика
Доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
Переход российского телевидения на цифровое вещание достиг целевых показателей.
МИР 24 02:29
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Армия и оружие
Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России)», передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:03
Технологии
Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram
Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
ФедералПресс вчера в 20:56
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ России на пять лет запретят выезд из России
По сообщению издания «Коммерсантъ», комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками внес на рассмотрение законопроект, запрещающий бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу срококм на пять лет с момента увольнения.
Военное дело 02:30