Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать738
Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

Подробнее о событии

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ru09 октября в 08:13

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ru08 октября в 15:18

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество

Легендарного космонавта Алексея Леонова похоронят 15 октября

REGNUM 08:30
Происшествия

Суд оштрафовал адвоката Беньяша

Право.ру 09:37
Религия

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.
REGNUM 07:32
Общество

В Великобритании выпустили банковскую карту из чистого золота

РЕН ТВ 08:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Гаджеты

Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Авто

Компания Toyota показала водородный седан Mirai новой генерации

В сравнении с первой генерацией колесная база увеличилась на 140 мм и сейчас составляет 2 920 мм, а сам Mirai стал на 85 мм длиннее (4975 мм), на 70 мм шире (1885 мм) и на 65 мм ниже (1470 мм).
CarsWeek.ru 04:13
Энергетика

Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 08:48
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила морские госиспытания

На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний.
Российская газета 10:20
Футбол

Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Кино

Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Американский актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле "Золушка".
Уралинформбюро 10:11
Происшествия

Стало известно о семье убитой в Саратове девочки

Lenta.ru 04:56
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Авто

Новый Bentley Flying Spur получил версию Blackline

Компания Bentley представила новый седан Flying Spur в особой спецификации Blackline.
За рулем Кубань вчера в 10:46
Политика

Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса

Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Политика

В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

В будущем количество беженцев только вырастет, как и угроза для Турции со стороны ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация).
ГЛАС.RU 10:51
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Футбол

«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши

Форвард «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщает 90min.com со ссылкой на журналиста Аллана Аби Мади.
Чемпионат 10:25
Политика

Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений

Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Государственные Вести 01:31
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Происшествия

Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным дело израильтянки Наамы Иссахар, которую задержали в России с наркотиками, подтвердила канцелярия израильского премьера.
РИА Новости 11:00
Экономика

Силуанов: бизнес боится инвестировать в экономику

Выступая перед учащимися Финансового университета при правительстве РФ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес не торопится инвестировать скопившиеся на их счетах в банках 30 трлн рублей в экономику страны.
Национальный курс 09:56
Футбол

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное