Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru 19:11
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Происшествия
В Башкирии произошла массовая драка в стерлитамакском травмпункте
Конфликтная ситуация, как рассказывают юзеры в местных соцсетях, вспыхнула в ночь с 5 на 6 октября в ночном клубе.
Молодежная газета (Уфа) 05:59
Здоровье
В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков
Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.
Znak.com 12:19
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Космос
В России захотели уничтожать астероиды ядерными бомбами
Lenta.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Шоу-бизнес
Стефания Маликова снялась обнаженной с букетом цветов
На снимках 19-летняя Стефания предстала обнажённой, однако все интимные места прикрыты роскошным букетом из нежно-розовых цветов.
Discover24 03:57
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Экономика
Кефер заявил, что денег на депо в КСК у правительства Забайкалья нет
Кефер пояснил, что примерная требующаяся сумма превышает 100 млн рублей и работа по их получению в рамках нацпроекта «Чистый воздух» сейчас ведется с Минприроды РФ.
Московский Комсомолец Чита 22:01
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Армия и оружие
Дональд Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Говорит Москва 10:57
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Политика
СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией
«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви
Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:22
Наука
Пересадка бактерий из здорового влагалища победила вагиноз
В испытании участвовали пять женщин в возрасте от 27 до 47 лет с рецидивирующим бактериальным вагинозом, у четырех из них достигнута устойчивая ремиссия.
Популярная механика 12:36
Здоровье
В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ вчера в 04:11
Спорт
Российские гимнастки взяли серебро чемпионата мира в Германии
Говорит Москва 12:26