Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.Телеканал 360°05:10
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Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
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Происшествия
Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг 09:07
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Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия
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РИА Новости 10:58
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол
Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления.
Bookmaker-ratings.ru 11:13
Армия и оружие
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Lenta.ru 11:09
Кино
«Ходячие мертвецы» продлены на 11 сезон
Kinonews.ru 06 октября в 04:59
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
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Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
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Космос
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Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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В России запускают продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Аппаратной основой смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro стал процессор Snapdragon 665.
RuNews24.ru 06:51
Общество
На Урале в новый состав ОНК не попали известные правозащитники
Общественная палата РФ опубликовала список новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
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Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34
Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
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Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Армия и оружие
Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года
Начальник генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что при разведении войск в Донбассе силы будут отведены на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
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