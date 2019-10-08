Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать503
Светлана Бондарчук
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°05:10

Подробнее о событии

Крупные российские компании поймали на «серых» зарплатах

Lenta.ru09:00

Замглавы ФНС констатировала высокую долю теневых зарплат в экономике

Ведомости06:26

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК05:01

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°05:10

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия05:44

ФНС рассказала о способах легализации «серых» доходов

Российская газета05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес

Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

На рейтинг города влияли два основных показателя: среднего размера зарплаты за первые шесть месяцев 2019 года, а также их соотношение к стоимости стандартного потребительского набора.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Происшествия

Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг 09:07
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия

В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

Трое полицейских в Саратове подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, включая причинение ожогов утюгом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.
РИА Новости 10:58
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол

Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления.
Bookmaker-ratings.ru 11:13
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в обмане трибунала по инциденту в Керченском проливе

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 11:09
Кино

«Ходячие мертвецы» продлены на 11 сезон

Kinonews.ru 06 октября в 04:59
Экономика

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru 10:31
Экономика

Медведев ждет план по мерам для экономического роста

Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
ТАСС 08:46
Космос

На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Гаджеты

В России запускают продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Аппаратной основой смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro стал процессор Snapdragon 665.
RuNews24.ru 06:51
Гаджеты

Team Group выпустила память DDR4 и накопители PCIe Gen4 SSD для платформы AMD

3DNews 09:17
Общество

На Урале в новый состав ОНК не попали известные правозащитники

Общественная палата РФ опубликовала список новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
URA.Ru 07:58
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34

Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
Бердск онлайн 09:17
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Армия и оружие

Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года

Начальник генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что при разведении войск в Донбассе силы будут отведены на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
Взгляд.ру 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное