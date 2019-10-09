Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать713
Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

Подробнее о событии

ФНС России планирует ввести новую методику борьбы с «серыми» зарплатами

Ореанда-Новости16:05

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ruвчера в 08:13

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Гаджеты

Электрический Volvo XC40 получит новую мультимедийную систему

Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес

Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой

РИА Новости 12:21
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружено в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
ТАСС 20:09
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Интернет

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 17:17
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Космос

Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС

Народные новости вчера в 05:15
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Происшествия

Число пропавших из-за урагана «Дориан» превышает тысячу человек

Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре.
ТАСС 19:05
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
Происшествия

Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ

Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Армия и оружие

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США станут посредником в достижении договоренностей между Турцией и сирийскими курдами.
Политика Сегодня 18:25
Общество

Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов

Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08 октября в 00:32
Авто

«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором

Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com вчера в 06:36
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Политика

Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве

Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Дни.ру 12:44
Кино

Посетители Pornhub стали массово искать видео с Джокером

Афиша Daily вчера в 08:36
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное