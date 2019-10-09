Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
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