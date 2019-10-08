Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Оценить238
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.Телеканал 360°05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Спорт
IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Наука
У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
Ученые совершенно случайно обнаружили, что свиньи могут легко управляться с простейшими инструментами.
Футбол
Как сборная России готовится к матчу с Шотландией
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Космос
Почему НАСА раздражает гигантская ракета Илона Маска
Армия и оружие
Назван новый покупатель истребителя Су-57
Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей.
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА, также объявил о временной приостановке показа предсезонных матчей, сообщает CNBC.
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
Культура
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Политика
На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане
Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Происшествия
В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.