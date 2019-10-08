Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
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