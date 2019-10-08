«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.

с чего всё началось

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

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