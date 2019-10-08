Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Армия и оружие
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Киев признал срыв разведения сил в Донбассе
Авто
В России ОСАГО подорожает почти в два раза
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Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Энергетика
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Политика
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Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
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Госдеп запретил послу США в ЕС давать показания в конгрессе
Во вторник свои показания должен был дать посол США в ЕС Гордон Сондланд, однако Госдепартамент запретил ему выступать.
Политика
В МИД России надеются на нормализацию отношений с Грузией
Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
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Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
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Общество
Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.