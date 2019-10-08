Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

РИА Новости05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°05:10

Замглавы ФНС констатировала высокую долю теневых зарплат в экономике

Ведомости06:26

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК05:01

ФНС рассказала о способах легализации «серых» доходов

Российская газета05:00

Саратовская область может до конца года получить 4 миллиарда рублей

Версия-Саратоввчера в 03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Гаджеты

Компания Amazon представила планшет Amazon All-New Fire HD

ITZine.ru 00:00
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Политика

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

REGNUM 05:33
Финансы

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Политика

На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе

RT на русском вчера в 07:20
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика

Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо, подаренное королем Малайзии

Российская модель Оксана Воеводина со скандалом разводится с малазийским с королём Мухаммедом V. Россиянка публично заявила, что её муж оставил её с маленьким ребёнком на руках и просто исчез.
Bimru.ru вчера в 11:59
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Экономика

Многодетные семьи начали получать по 450 тыс. рублей на ипотеку

Интерфакс 05:32
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Армия и оружие

СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции

Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 06 октября в 07:17
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

РИА Новости 04:51
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом Вологодской области

Известия 04:18
Армия и оружие

Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России

Известия 06:06
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»

Дочь режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина 23-летняя Анастасия Бутурлина вернулась домой.
Gazeta.SPb 06:24
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Платье от Вирджила Абло и кольца: Хейли Бибер показала фото со свадьбы

Джастин и Хейли Бибер / instagram.com / haileybieber Наряд Хейли создал Вирджил Абло — на своей странице в Instagram дизайнер поделился эскизами платья.
Salt Mag 05:34
Космос

Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе

Газета.Ru 02:00
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Фигурное катание

Трусова недовольна оценками за произвольную программу на Japan Open

Газета.Ru вчера в 08:50
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное