Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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В Федеральной налоговой службе озаботились «теневыми» зарплатами россиян

News.ru06:42

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК05:01

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°05:10

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

РИА Новости05:04

Бондарчук оценила уровень «серых» зарплат в России

Росбалт05:45

ФНС рассказала о способах легализации «серых» доходов

Российская газета05:00
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
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Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
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Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Общество

Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок

При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
Российская газета 04:41
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
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Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе

Rambler News Service вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников

Сотрудников Росгвардии обяжут носить отличительные нагрудные знаки.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Происшествия

Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск

Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Право.ру вчера в 09:15
Экономика

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

РБК 06:05
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В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
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Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
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В этом году обладательница титула «Мисс Москва−2015» Оксана Воеводина развелась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Недавно стало известно, что 27-летняя девушка решила продать свое обручальное кольцо от ювелира Джейкоба Арабо, чтобы погасить все больничные счета в швейцарской клинике — там она лежала для сохранения беременности, так как существовала серьезная опасность потерять ребенка.
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Фигурное катание

Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную

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Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
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Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
РБК 04:07
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
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Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи

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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Опубликованы снимки новой Kia Optima

В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
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СК назвал причину смерти актера Марьянова

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Появилось видео массовой драки со стрельбой на новосибирском рынке

В распоряжении Лайфа оказались кадры массовой драки с перестрелкой на крупнейшем рынке Новосибирска — Хилокском, после которой было задержано до 50 человек.
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