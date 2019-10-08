Экономика
РИА НовостиФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
Читать в источнике
Оценить97
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Политика
Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Экономика
Нелегальный рынок такси в РФ вырос на 35% с 2017 года
Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Футбол
Уткин пообещал обсудить с Канделаки свою импотенцию
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Игры
Анонсирована Isles of Adalar, игра, вдохновлённая серией The Elder Scrolls
Секрет успеха серии The Elder Scrolls пытается разгадать и воспроизвести независимая студия Peakway Software.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.
Происшествия
Восьмилетний школьник скончался на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
Сегодня, 8 октября в одной из школ Йошкар-Олы на уроке физкультуры умер 8-летний мальчик.
Авто
Компания Chery начала продажи нового люксового кроссовера
Новый кроссовер Exeed LX, выпускающийся компанией Chery, начали продавать на китайском рынке.
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Армия и оружие
Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР
В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Политика
В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений
Армия и оружие
Курды обратятся к Москве и Дамаску в случае вывода войск США
Сирийские курды заявили, что в случае вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны, они начнут переговоры с Дамаском и Москвой, чтобы урегулировать проблемы безопасности.