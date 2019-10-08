Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ru08 октября в 15:18

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ru09 октября в 08:13

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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Подозреваемый признался в убийстве девятилетней девочки в Саратове

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В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
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Marvel планирует снять женское супергеройское кино

По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
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В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
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Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
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В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
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Ургант высмеял лозунг «Кто пойдет на Крида — тот петух»

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Бельгия первой отобралась в финальный турнир Евро-2020

Напомним, финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 12 стран.
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Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать власть на Украине

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