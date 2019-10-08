Экономика

Капитал страныКапитал страныФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России

Бондарчук сказала, что эти показатели свидетельствуют о высоком уровне «теневых» заработных плат в России, а это означает, что значительная часть доходов россиян не способствует экономическому развитию регионов страны.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

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ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

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Газета.Ru08 октября в 15:18

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ru09 октября в 08:13

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
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