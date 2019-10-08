В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

с чего всё началось

Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.

Замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук сообщила, что ведомство обнаружило «серьезное превышение расходов над доходами граждан», что говорит о высоком уровне «серых» зарплат в России, сообщает РИА Новости.

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат в России

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