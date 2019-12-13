Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.

ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»

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