Политика

REGNUMREGNUMФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ

Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.
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Поправки к Конституции поддержали 78,2% опрошенных россиян — экзитпол ФОМ

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Раскрыты данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции

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Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

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ФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ

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ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции

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ФОМ: почти 80% опрошенных поддержали поправки в Конституцию

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