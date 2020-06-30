Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.

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Политика Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа". 8

Политика Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.

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Армия и оружие Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 565