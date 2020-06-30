Политика
REGNUMФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ
Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.
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