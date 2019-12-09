Общество
КоммерсантъФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки. В 2018 году этой точки зрения придерживалось 66% опрошенных.
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с чего всё началось
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.РБКвчера в 23:00
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Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Общество
Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение
Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Здоровье
Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
Гаджеты
Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»
Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Политика
Переговоры «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа
Переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
Землетрясение зафиксировали на Алтае
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для ребёнка продукт
Частое употребление сладких газированных напитков в возрасте 11-13 лет через несколько десятков лет приводит к остеопорозу, считает доктор Александр Мясников.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей молодой возлюбленной
Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Экономика
В 2020 году в Амурской области подорожает газ
Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Общество
9 декабря отмечается День героев Отечества
Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.