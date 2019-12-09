Общество

КоммерсантъКоммерсантъФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки. В 2018 году этой точки зрения придерживалось 66% опрошенных.
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с чего всё началось

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Коммерсантъ01:07

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Lenta.ru01:17

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Газета.Ru01:13

Фонд «Общественное мнение»: 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки

Эхо Москвы01:31

Больше половины россиян хотели бы изменить Конституцию

Дождь01:31

Россияне рассказали, почему хотят изменить Конституцию

URA.Ruвчера в 23:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:26
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Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ 07 декабря в 13:19
Здоровье

Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Ugpressa.ru вчера в 16:22
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Гаджеты

Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов

MobiDevices 06 декабря в 05:33
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Политика

Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
REGNUM 01:12
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Народные новости вчера в 18:44
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

Переговоры «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа

Переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже продлятся почти три часа. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА Новости.
Политика Сегодня 01:52
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

Землетрясение зафиксировали на Алтае

News.ru вчера в 21:03
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06 декабря в 02:27
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для ребёнка продукт

Частое употребление сладких газированных напитков в возрасте 11-13 лет через несколько десятков лет приводит к остеопорозу, считает доктор Александр Мясников.
МедиаПоток вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Экономика

В 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Амур.инфо вчера в 21:34
Спорт

Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии

Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 07 декабря в 08:50
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Общество

9 декабря отмечается День героев Отечества

Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые воины.
Менделеевские новости 00:42
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru вчера в 11:54
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