Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.

с чего всё началось

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки. В 2018 году этой точки зрения придерживалось 66% опрошенных.

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