с чего всё началось

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Возбудитель новый коронавирус COVID-2019. В Китае заболели более 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, передает агентство FP.

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

Кино Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.

Общество Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.

Экономика Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Политика Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.

Политика Названы страхи россиян в случае ухода Путина Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.