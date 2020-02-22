Политика
Вести.RuFP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Возбудитель новый коронавирус COVID-2019. В Китае заболели более 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, передает агентство FP.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Армия и оружие
МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим
Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
Кино
Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол
Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Биатлон
Биатлонист Логинов заявил о возможном завершении карьеры из-за нападок
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Армия и оружие
Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что военные США провели учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории РФ.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Культура
Третьяковка приглашает в русскую сказку
Открывает выставку знаменитое полотно Виктора Васнецова «Витязь на распутье».
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Политика
Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
Футбол
Футболист Тарасов получил травму
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