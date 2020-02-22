Политика

Вести.RuВести.RuFP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Возбудитель новый коронавирус COVID-2019. В Китае заболели более 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, передает агентство FP.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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Коммерсантъ09:31

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США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

РБК11:50

СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе. Тем временем заболела женщина, отпущенная с Diamond Princess

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США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъ09:31

Эксперт оценил обвинения США в адрес РФ по коронавирусу

News.ru11:22

СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе

РИА Новости10:19

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Московский Комсомолец10:18

СМИ: Госдеп подозревает Россию в создании фейков о коронавирусе

Газета.Ru10:43
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Политика

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Армия и оружие

МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим.
РБК 08:59
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ 11:30
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Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи

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В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка

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Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
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Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
ToDay News Ufa 07:55
Кино

Новые «Звездные войны» расскажут о планете ситхов Экзегол

Критики и зрители встретили заключительный эпизод прохладно (хотя фильм и собрал в итоге больше 1 млрд долларов), а некоторые из них даже подозревали агрегаторы в манипуляциях с рейтингом фильма.
Афиша Daily 05:42
Общество

Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
REGNUM 08:58
Биатлон

Биатлонист Логинов заявил о возможном завершении карьеры из-за нападок

Rambler News Service 11:24
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
Мой Брянск 19 февраля в 23:52
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Российская газета 19 февраля в 17:15
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Армия и оружие

Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга сообщил, что военные США провели учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории РФ.
REGNUM 10:11
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
РЕН ТВ 10:38
Политика

Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Вести.Ru 05:56
Общество

Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота

Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
REGNUM 09:14
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
9111.ru вчера в 04:06
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве

RT на русском 10:40
Футбол

Покер Месси помог «Барселоне» одержать четвёртую победу подряд в Примере

RT на русском 11:59
Общество

Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
РИА Новости 07:56
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 04:22
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Культура

Третьяковка приглашает в русскую сказку

Открывает выставку знаменитое полотно Виктора Васнецова «Витязь на распутье».
Театрал вчера в 14:45
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
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Футбол

Футболист Тарасов получил травму

Rambler News Service вчера в 07:47
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Группа IOWA выпустила «сложный и взрослый танцевальный альбом»

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