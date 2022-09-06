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FP: США допускают, что пост посла в России останется вакантным несколько месяцев

Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной несколько месяцев и дольше.
Lenta.ru
4 сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою дипломатическую работу и покинул российскую столицу.
Известия
Вашингтон уже готовит ротацию на должность посла в Москве, и ни о каком понижении уровня дипмиссии США в России речи не идет.
Известия
До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
РИА Новости

Подробнее о событии

Foreign Policy: в США допускают, что должность посла в России будет вакантна несколько месяцев
Коммерсантъ20:15
FP: США допускают, что пост посла в России останется вакантным несколько месяцев
Lenta.ru19:36
Foreign Policy: Пост посла США в России может остаться вакантным «на месяцы или дольше»
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