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FP: доходы РФ от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy.
РИА Новости
По словам специалиста, экспорт российской нефти увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы.
URA.Ru
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что российская сторона получает не менее миллиарда долларов в день с продажи нефти и газа.
Lenta.ru

Подробнее о событии

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