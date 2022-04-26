Автор процитировал слова Мэтта Смита, эксперта компании Kpler, который заявил, что экспорт черного золота вырос с 3,3 млн баррелей в день в прошлом месяце до 3,6 млн в апреле, невзирая на западные санкции против Москвы.
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Головчино со стороны Украины, по его словам, повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет.