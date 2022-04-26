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FP: доходы РФ от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти предыдущие показатели

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет
 Foreign Policy.
РИА Новости
Автор процитировал слова Мэтта Смита, эксперта компании Kpler, который заявил, что экспорт черного золота вырос с 3,3 млн баррелей в день в прошлом месяце до 3,6 млн в апреле, невзирая на западные санкции против Москвы.
Известия
"Многие страны, вводившие санкции против России, серьезно подрывают свои же усилия, покупая российские энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", - пишет издание.
Московский Комсомолец
Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман предположил, что Россия от продажи нефти и газа получает как минимум миллиард долларов в день.
ПРАЙМ

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