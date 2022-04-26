Автор процитировал слова Мэтта Смита, эксперта компании Kpler, который заявил, что экспорт черного золота вырос с 3,3 млн баррелей в день в прошлом месяце до 3,6 млн в апреле, невзирая на западные санкции против Москвы.
"Многие страны, вводившие санкции против России, серьезно подрывают свои же усилия, покупая российские энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", - пишет издание.
Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций предлагается разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли при вылете из России в страны ЕАЭС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник.
Словакия ведет с ЕС интенсивные переговоры о компенсации за те военные материалы, подаренные Украине, прежде всего, речь идет о комплексе ПВО С-300, сообщила пресс-секретарь минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.