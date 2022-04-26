РИА НовостиFP: некоторые страны Европы закрыли глаза на санкции и увеличили поставки нефти из РоссииДоходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy.РИА НовостиВ ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.РИА НовостиТакже власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.РИА НовостиПравительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив.РИА НовостиЧитать далееСвернутьОценить2Поделиться