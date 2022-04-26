Будьте в Плюсе

FP: некоторые страны Европы закрыли глаза на санкции и увеличили поставки нефти из России

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy.
РИА Новости
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
РИА Новости
Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив.
РИА Новости

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