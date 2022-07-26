Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности.
Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
«Каждое государство определяет свои позиции по международным вопросам так, как считает нужным, но, как известно, Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, поскольку они затрагивают европейскую солидарность в отношении акции в поддержку Украины», — заявил глава румынского МИДа в эфире телеканала Digi 24.