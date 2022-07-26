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FP: предстоящей зимой мир ждет усугубление тяжелого энергетического кризиса

Предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России, пишет американское издание Foreign Policy.
РИА Новости
«Сейчас мир переживает глобальный энергетический кризис. Считаю, что худшие последствия еще впереди», - заявил изданию декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсона Бордоффа.
Московский Комсомолец
Как отмечает издание, в результате пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались в напряжении еще до начала российской спецоперации на Украине.
РИА Новости
Ситуация усугубилась сокращением экспорта газа из России, что вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок и еще больше повысило цены на мировом рынке.
РИА Новости

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