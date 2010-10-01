Экономика

ФинмаркетФинмаркетФРБ Нью-Йорка поддержит рынок: в пятницу выкупит US Treasuries на сумму более $30 млрд

ФРБ планирует провести два раунда выкупа 20-30-летних бумаг - каждый объемом $4 млрд.
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Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Здоровье

Американцам посоветовали лечиться от коронавируса водкой

От имени больницы Сент-Люк из американского города Канзас-Сити в интернете активно циркулирует пресс-релиз, в котором американцам настоятельно советуют использовать водку, если они хотят уберечься от коронавируса.
Журналистская правда 12:44
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Политика

Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:02
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Политика

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
REGNUM 08:17
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вариант с возможным приостановлением Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Чемпионат 12:23
Общество

На Кубани ограничили массовые мероприятия для защиты от коронавируса

На Кубани по решению губернатора региона ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.
Российская газета 12:31
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
ТК Звезда 08:26
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Политика

Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского МИД.
RT на русском 11:16
Финансы

Кризис ударил по самому надежному способу хранения денег

Драгоценный металл традиционно считается тихой «гаванью инвесторов» и одним из самых надежных способов хранения денег.
Lenta.ru 12:20
Хоккей

Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры

Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
ProstoProSport 02:39
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге

Постановление о запрете на проведение массовых мероприятий подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
iReactor 08:35
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой 01:03
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган сообщил, что идет на поправку

Находящийся на лечении Джиган не устает выкладывать в сеть странные видео. Сегодня он порадовал подписчиков роликом из клиники.
Paparazzi.ru 12:33
Наука

В каких частях мозга зарождается страх

Двое ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что в стрессовой ситуации гиппокамп реагирует на определенный контекст и кодирует его в память, а миндалевидное тело активирует защитные функции, в том числе реакцию в виде страха.
Популярная механика 12:20
Армия и оружие

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру 11:40
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Хоккей

«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ

РИА Новости 11 марта в 14:32
Здоровье

Врачи рассказали о начинающихся внезапно смертельных болезнях

Если стандартное лечение, направленное на избавление от простуды, не помогает, а все симптомы остаются, стоит насторожиться и не откладывая обратиться к врачу.
Портал Поиск вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
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Федеральный резервный банк
Специфичный региональный банк в США, созданный на основе закона о Федеральном резерве. 12 региональных банков составляют основу структуры Федеральной резервной системы США. Банки имеют статус самостоятельного юридического лица, но они отчитываются и подчиняются назначаемому президентом США и одобряемому сенатом США Совету управляющих ФРС.
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