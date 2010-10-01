ФРБ планирует провести два раунда выкупа 20-30-летних бумаг - каждый объемом $4 млрд.

ФРБ Нью-Йорка поддержит рынок: в пятницу выкупит US Treasuries на сумму более $30 млрд

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