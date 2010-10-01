Экономика
ФинмаркетФРБ Нью-Йорка поддержит рынок: в пятницу выкупит US Treasuries на сумму более $30 млрд
ФРБ планирует провести два раунда выкупа 20-30-летних бумаг - каждый объемом $4 млрд.
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Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Здоровье
Американцам посоветовали лечиться от коронавируса водкой
От имени больницы Сент-Люк из американского города Канзас-Сити в интернете активно циркулирует пресс-релиз, в котором американцам настоятельно советуют использовать водку, если они хотят уберечься от коронавируса.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Политика
Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вариант с возможным приостановлением Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На Кубани ограничили массовые мероприятия для защиты от коронавируса
На Кубани по решению губернатора региона ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Политика
Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского МИД.
Финансы
Кризис ударил по самому надежному способу хранения денег
Драгоценный металл традиционно считается тихой «гаванью инвесторов» и одним из самых надежных способов хранения денег.
Хоккей
Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры
Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
Происшествия
Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге
Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге
Постановление о запрете на проведение массовых мероприятий подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Шоу-бизнес
«Мне уже лучше»: Джиган сообщил, что идет на поправку
Находящийся на лечении Джиган не устает выкладывать в сеть странные видео. Сегодня он порадовал подписчиков роликом из клиники.
Наука
В каких частях мозга зарождается страх
Двое ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что в стрессовой ситуации гиппокамп реагирует на определенный контекст и кодирует его в память, а миндалевидное тело активирует защитные функции, в том числе реакцию в виде страха.
Армия и оружие
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Хоккей
«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ
Здоровье
Врачи рассказали о начинающихся внезапно смертельных болезнях
Если стандартное лечение, направленное на избавление от простуды, не помогает, а все симптомы остаются, стоит насторожиться и не откладывая обратиться к врачу.