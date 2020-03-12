Экономика
Finam.RuФРБ Нью-Йорка внепланово предоставил $500 млрд в рамках операций РЕПО
В четверг, валютная пара EUR/USD большую часть торговой сессии формировала нисходящее движение в направлении отметки 1,1050, однако ближе к вечеру евробыки сумели все-таки отыграть часть потерь, в частности, после новостей о том, что ФРБ Нью-Йорка провел операции РЕПО на $770 млрд (из них $500 млрд были не запланированы).
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