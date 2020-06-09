Общество
РИА НовостиФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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К шельфу Арктики и Тихого океана предложили допустить частные и иностранные компании
Парламентская газета04:52
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Ефремов признал себя виновником ДТП
Коммерсантъ 04:55
Футбол
Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Lenta.ru вчера в 09:59
Происшествия
Один из руководителей «ФСК ЕЭС» задержан по подозрению во взятке
Отделом по расследованию особо важных дел областного следственного ведомства возбуждено уголовное дело в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад».
Konkretno.ru 05:53
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Наука
Новый генератор энергии вырабатывает электричество в тени
По словам разработчиков, технология, которую собирать дешевле, чем обычные солнечные системы, производит небольшое количество энергии и может использоваться, например, в мобильных устройствах.В обычных фотоэлектрических или оптоэлектронных системах, где для питания используется постоянный источник света, присутствие теней нежелательно, поскольку они ухудшают рабочие характеристики устройств.
Машины и Механизмы вчера в 03:11
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Футбол
ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
NBER: экономика США вступила в рецессию в феврале 2020 года
Согласно информации Минторга США, в первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении.
Слово и Дело 05:21
Кино
Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
Киноафиша России 02:48
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
В Екатеринбурге автобус сбил троих пешеходов
Авария произошла вечером 8 июня на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Малышева, сообщает свердловское управление ГИБДД, Согласно предварительным данным, автобус Fiat Ducato ехал на запрещающий сигнал светофора.
REGNUM вчера в 21:30
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52