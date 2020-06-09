Общество

РИА НовостиРИА НовостиФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минвостокразвития доработало законопроект об освоении шельфа без создания «Росшельфа»

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Минвостокразвития предложило допустить к шельфу Арктики частные компании

Коммерсантъ05:13

Минвостокразвития предлагает допустить к шельфу Арктики частные и иностранные компании

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Минвостокразвития призвало допустить частные компании к шельфу Арктики

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К шельфу Арктики и Тихого океана предложили допустить частные и иностранные компании

Парламентская газета04:52

Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 года

ПРАЙМ03:56

ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

РИА Новости03:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

Ефремов признал себя виновником ДТП

Коммерсантъ 04:55
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Футбол

Опубликован обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Lenta.ru вчера в 09:59
Происшествия

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

Lenta.ru 05:01
Происшествия

Один из руководителей «ФСК ЕЭС» задержан по подозрению во взятке

Отделом по расследованию особо важных дел областного следственного ведомства возбуждено уголовное дело в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад».
Konkretno.ru 05:53
Путешествия

Объявлены условия для въезда россиян в Турцию

Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
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Наука

Новый генератор энергии вырабатывает электричество в тени

По словам разработчиков, технология, которую собирать дешевле, чем обычные солнечные системы, производит небольшое количество энергии и может использоваться, например, в мобильных устройствах.В обычных фотоэлектрических или оптоэлектронных системах, где для питания используется постоянный источник света, присутствие теней нежелательно, поскольку они ухудшают рабочие характеристики устройств.
Машины и Механизмы вчера в 03:11
Армия и оружие

Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
10
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Происшествия

В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
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Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
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Футбол

ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно

ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
5
Общество

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
5
Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
13
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,1K
Общество

NBER: экономика США вступила в рецессию в феврале 2020 года

Согласно информации Минторга США, в первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении.
Слово и Дело 05:21
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России 02:48
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
1K
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
10
Происшествия

В Екатеринбурге автобус сбил троих пешеходов

Авария произошла вечером 8 июня на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Малышева, сообщает свердловское управление ГИБДД, Согласно предварительным данным, автобус Fiat Ducato ехал на запрещающий сигнал светофора.
REGNUM вчера в 21:30
29
Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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