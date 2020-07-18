Консультации лидеров трех стран, которые призвали всех участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия, прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

с чего всё началось

Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии. Об этом говорится в заявлении лидеров трёх стран.

ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии

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