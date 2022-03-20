Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Катар, где договорился о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей в том числе поставки в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ).
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но в случае неудачного разговора допустил риск начала третьей мировой войны.
США и Турция ведут переговоры о сделке, согласно которой Анкара может передать Киеву российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», в обмен на это Вашингтон снимет наложенные на страну санкции и вернет ее в программу поставок американских истребителей F-35.