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ФРГ договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, в том числе поставках СПГ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Катар, где договорился о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей в том числе поставки в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru
Расширение инфраструктуры предполагает, в частности, создание отсутствующих до сих пор в ФРГ терминалов СПГ, которые теперь должны быть построены как можно быстрее.
ТАСС
Министр приехал в Доху вместе с представителями концернов RWE, E.ON и Uniper.
News.ru
В правительстве страны заявили, что в случае прекращения поставок природного газа из России проблемы с отоплением могут возникнуть в ФРГ уже будущей зимой.
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