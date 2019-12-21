МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2». Позиции Хайко Мааса и Вадима Пристайко по данному вопросу разошлись.

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