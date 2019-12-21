Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»

МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2». Позиции Хайко Мааса и Вадима Пристайко по данному вопросу разошлись.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили санкции США по «Северному потоку-2»

РБК19:11

Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео

Газета.Ru17:20

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии ситуацию с «Северным потоком - 2»

ТАСС17:45

Помпео и Маас обсудили санкции в отношении «Северного потока — 2»

Московский Комсомолец17:29

Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском17:21

США и Германия обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Известия17:45

Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

РИА Новости17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Россия и Украина договорились о транзите газа

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Lenta.ru 13:33
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Космос

Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию

Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Evo-rus.com 00:47
Политика

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 22:14
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ 10:35
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 07:16
Политика

Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Российская газета 07:45
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

REGNUM 23:15
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Гаджеты

AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс

Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
iXBT.com 23:02
Политика

Отголоски стрельбы на Лубянке

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Совершенно секретно 10:57
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru 21:26
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3

РИА Новости 14:15
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 17:00
Общество

В Колумбии запретили сервис такси Uber

Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
REGNUM 22:38
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета 00:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Происшествия

В Грузии ранили сына экс-президента страны

В центральном районе Тбилиси неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына бывшего президента Звиада Гамсахурдии.
Известия вчера в 12:16
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное