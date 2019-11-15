Политика

RT на русскомRT на русскомФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже. Ранее о проведении переговоров в эту дату сообщили в Париже.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает
 Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
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