с чего всё началось

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже. Ранее о проведении переговоров в эту дату сообщили в Париже.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в московской сети В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%. Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S).

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Авто Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Политика Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.