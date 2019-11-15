Политика
RT на русскомФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже. Ранее о проведении переговоров в эту дату сообщили в Париже.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомости10:47
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Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
Обратившись к экспертам, коллеги из «Авто.ру» выяснили, нужно ли прогревать мотор автомобиля на самом деле.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в московской сети
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Происшествия
Водитель сбил сотрудника ГИБДД на ледовой переправе
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Шоу-бизнес
Пропавшая мать актера Носика нашлась в московской больнице
Мать актера Александра Носика нашлась в одной из московских больниц.
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Политика
Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Экономика
Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров
Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса
Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».
Авто
Названа пятерка дешевых и мощных авто гольф-класса
Все автомобили списка являются представителями гольф-класса в ценовом диапазоне до 1 300 000 рублей.
Здоровье
На 1300 позвонили 200 тысяч раз
На линию 1300 уже поступило 200 тысяч звонков.