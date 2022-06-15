ИзвестияФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин SiemensГермания обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens.ИзвестияВице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".РИА НовостиКак сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.RT на русскомТакже «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин SiemensИзвестия18:49Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»URA.Ruвчера в 09:52Германия ведёт переговоры с Канадой о поставке турбин для «Северного потока»RT на русскомвчера в 09:11В Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»Газета.Ruвчера в 09:06Показать ещёОценить43Поделиться