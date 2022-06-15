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ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Германия обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens.
Известия
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".
РИА Новости
Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.
RT на русском
Также «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.
URA.Ru

Подробнее о событии

ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
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