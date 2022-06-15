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ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Германия обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens.
Известия
"Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем", — указала представительница ведомства Сюзанне Унгард.
Газета.Ru
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".
РИА Новости
Также «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.
URA.Ru

Подробнее о событии

Германия хочет договориться с Канадой о поставках газовых турбин Siemens
News.ru20:22
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Газета.Ru20:24
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
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Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»
URA.Ruвчера в 09:52
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