ИзвестияФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин SiemensГермания обсуждает с правительством Канады поставки газовых турбин Siemens.Известия"Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем", — указала представительница ведомства Сюзанне Унгард.Газета.RuВице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".РИА НовостиТакже «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГермания хочет договориться с Канадой о поставках газовых турбин SiemensNews.ru20:22ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин SiemensГазета.Ru20:24ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин SiemensИзвестия18:49Германия ищет новые турбины для газопровода «Северный поток»URA.Ruвчера в 09:52Германия ведёт переговоры с Канадой о поставке турбин для «Северного потока»RT на русскомвчера в 09:11Показать ещёОценить47Поделиться