ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО
7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября германское министерство обороны заявило, что направило результаты исследования Навального в ОЗХО и не видит оснований передавать их непосредственно России.В источнике
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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