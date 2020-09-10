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Вести.Ru
Вести.Ru

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября германское министерство обороны заявило, что направило результаты исследования Навального в ОЗХО и не видит оснований передавать их непосредственно России.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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Lenta.ru

Россия опровергла заявление Германии о передаче материалов по Навальному в ОЗХО

Lenta.ru14:59
Вести.Ru

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Вести.Ru14:40
ТАСС

В РФ назвали недостоверными заявления ФРГ о передаче в ОЗХО материалов по Навальному

ТАСС14:40
РЕН ТВ

Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

РЕН ТВ14:23
Эхо Москвы

Российское представительство в ОЗХО отрицает, что Германия передавала Организации данные об отравлении Навального

Эхо Москвы15:03
РБК

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

РБК09:55
Известия

Москва будет настаивать на диалоге с Берлином в рамках ОЗХО «по делу Навального»

Известия09:05

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
REGNUM10:53
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна8 сентября в 05:08
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Бабиш отверг встречу стран Вышеградской четверки с оппозицией Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) с представителями белорусской оппозиции в польском городе Люблине.
Известия13:48
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RT на русском05:04
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