Политика

ИзвестияИзвестияФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы. Об этом в субботу, 21 декабря, говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось
«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение
 заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
RT на русском02:39

Подробнее о событии

Из-за санкций против консорциума «Северный поток 2» правительство ФРГ обвинило США во вмешательстве во внутренние дела

Эхо Москвы11:03

В Германии осудили санкции США против «Северного потока - 2»

ТК Звезда07:10

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Известия02:32

Германия обвинила США во вмешательстве в дела Европы из-за санкций

РЕН ТВ04:00

Кабмин ФРГ возмутили санкции против «Северного потока — 2»

Красная весна05:10

Кабмин ФРГ сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»

RT на русском02:39

Кабмин ФРГ назвал санкции США против «Северного потока - 2» вмешательством в дела Европы

ТАСС02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Экономика

«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 05:47
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания 08:13
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Шоу-бизнес

Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов

Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Рамблер 10:05
Единоборства

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Шоу-бизнес

Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности

Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Актуальные Новости 09:05
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Кино

Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Lenta.ru 11:11
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru вчера в 11:37
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 04:33
Энергетика

В новом контракте Газпрома и Нафтогаза нашли подводные камни

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа.
Национальная служба новостей 05:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Футбол

Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.
RT на русском 10:54
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Общество

Походы в театр могут продлить жизнь

ToDay News Ufa вчера в 14:03
Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Lenta.ru вчера в 20:33
Политика

Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста

В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Утро.ru 09:55
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Авто

На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Автоновости дня 04:06
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное