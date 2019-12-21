Политика
ИзвестияФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы. Об этом в субботу, 21 декабря, говорится в заявлении кабмина ФРГ.
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с чего всё началось
«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.RT на русском02:39
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