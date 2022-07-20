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ФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонта

Правительство Германии ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонтных работ.
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Уточнялось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.
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«Газпром» 20 июля заявил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос.
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17 июля Канада отправила турбину в Германию.
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В Германии заявили, что ожидают поступление газа по «Северному потоку» в полном объеме
Газета.Ru07:27
В Германии ожидают возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Ореанда-Новости07:18
В правительстве ФРГ уверены, что газ по «Северному потоку» будет идти в полном объеме
Общественная служба новостей07:07
ФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонта
Известия06:56
Берлин ожидает, что газ по «Северному потоку-1» будет идти в полном объеме после ремонта
Finam.Ru06:20
Правительство Германии ожидает, что что «Северный поток» будет поставлять газ в полном объеме
ПРАЙМ06:00

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