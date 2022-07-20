ИзвестияФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонтаПравительство Германии ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонтных работ.ИзвестияУточнялось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.Известия«Газпром» 20 июля заявил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос.Известия17 июля Канада отправила турбину в Германию.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuПодробнее о событииВ Германии заявили, что ожидают поступление газа по «Северному потоку» в полном объемеГазета.Ru07:27В Германии ожидают возобновления поставок газа по «Северному потоку»Ореанда-Новости07:18В правительстве ФРГ уверены, что газ по «Северному потоку» будет идти в полном объемеОбщественная служба новостей07:07ФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонтаИзвестия06:56Берлин ожидает, что газ по «Северному потоку-1» будет идти в полном объеме после ремонтаFinam.Ru06:20Правительство Германии ожидает, что что «Северный поток» будет поставлять газ в полном объемеПРАЙМ06:00Показать ещёОценить41Поделиться