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Известия

ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального

Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты проб блогера Алексея Навального. Об этом на брифинге в среду, 9 сентября, сообщил представитель минобороны ФРГ.В источнике
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Коммерсантъ

Германия передала результаты анализов Навального в ОЗХО

Коммерсантъ01:40
RT на русском

Власти ФРГ будут обсуждать с ОЗХО шаги по ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 08:58
Интерфакс

Германия не передаст России результаты обследования Навального

Интерфаксвчера в 15:33
ТАСС

В Минобороны Германии заявили, что передали ОЗХО результаты проб Навального

ТАССвчера в 10:40
URA.Ru

В Германии объяснили, как будут сообщать о здоровье Навального

URA.Ruвчера в 09:37
РИА Новости

Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному

РИА Новостивчера в 09:34
Эхо Москвы

Германия передала в ОЗХО результаты проб российского политика Алексея Навального

Эхо Москвы01:03

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
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В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
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