ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального
Смотрите также
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть»
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Песков объяснил причины динамики курса рубля
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
Финляндия может облегчить въезд для туристов из России
Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
В Германии назвали вещество, которым отравили Алексея Навального
Посол ФРГ вызван в МИД России из-за дела Навального
МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным
Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть»
Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения
Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты проб блогера Алексея Навального. Об этом на брифинге в среду, 9 сентября, сообщил представитель минобороны ФРГ.В источнике
Подробнее о событии