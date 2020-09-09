ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального
Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия результаты проб блогера Алексея Навального. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на заявление представителя минобороны ФРГ.В источнике
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