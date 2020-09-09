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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального

Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия результаты проб блогера Алексея Навального. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на заявление представителя минобороны ФРГ.В источнике
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Эхо Москвы

Правительство ФРГ передало результаты анализа яда, которым был отравлен Алексей Навальный, в международную ОЗХО

Эхо Москвывчера в 15:02
Коммерсантъ

Власти Германии будут предоставлять данные анализов Навального в рамках ОЗХО

Коммерсантъвчера в 09:06
URA.Ru

В Германии объяснили, как будут сообщать о здоровье Навального

URA.Ruвчера в 09:37
РИА Новости

Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному

РИА Новостивчера в 09:34
ТАСС

В Минобороны Германии заявили, что передали ОЗХО результаты проб Навального

ТАССвчера в 10:40
RT на русском

Власти ФРГ будут обсуждать с ОЗХО шаги по ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 08:58
Телеканал 360°

Германия выдаст данные о Навальном по правилам Организации по запрещению химического оружия

Телеканал 360°вчера в 08:41

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов.
РБКвчера в 13:13
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.ру8 сентября в 10:09
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