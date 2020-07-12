ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага. Немецкий запрос был отправлен в июне, но решение по этому вопросу пока не принято.

Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 838

Политика Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами. 112

Футбол Брозович лишился водительских прав Corriere della Sera сообщает, что полузащитник "Интера" Марцело Брозович лишился водительских прав.

Автоспорт 100 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера Перед стартом второй гонки сезона стартующий с четырнадцатого места Шарль Леклер сказал, что его результат во многом будет зависеть от того, насколько успешным получится прорыв на первых двух-трех кругах.

Футбол Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".

Происшествия Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия». 915

Общество Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета». 99

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 12

Политика Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме. 3

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 283