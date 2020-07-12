Политика
Вести.RuГермания хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг
ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага. Немецкий запрос был отправлен в июне, но решение по этому вопросу пока не принято.
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Общество
Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева
Газета.Ru вчера в 09:53
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
RT на русском 07:43
Футбол
Брозович лишился водительских прав
Corriere della Sera сообщает, что полузащитник "Интера" Марцело Брозович лишился водительских прав.
Soccer.ru 04:03
Автоспорт
100 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера
Перед стартом второй гонки сезона стартующий с четырнадцатого места Шарль Леклер сказал, что его результат во многом будет зависеть от того, насколько успешным получится прорыв на первых двух-трех кругах.
F1news.ru 07:30
Футбол
Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".
Газета.Ru 08:23
Общество
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Спорт
«Не каждый в восторге от этой профессии». Хоккеист из ВХЛ резко высказался об отношении к игрокам в лиге
Нападающий клубов ВХЛ Евгений Крутиков резко высказался об отношении к игрокам в российском хоккее.
Спорт-Экспресс 07:53
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Общество
Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе
В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
РИАМО 03:51
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера
Выбор Бруклина пал на 25-летнюю актрису Николу Пельтц, известной к которой пришла по съёмкам в двух частях «Трансформеров».
OvideO.ru 07:01
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия вчера в 15:38
Футбол
«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо РПЛ
Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 08:01
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года.
Игромания.ру вчера в 04:36