Политика

Вести.RuВести.RuГермания хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг

ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага. Немецкий запрос был отправлен в июне, но решение по этому вопросу пока не принято.
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ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

ТАСС07:00

Германия предложила Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за кибератаки

Газета.Ru08:37

Германия призвала страны ЕС ввести санкции из-за кибератак на Бундестаг

Московский Комсомолец08:22

Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг

Вести.Ru08:43

Германия предложила ввести новые санкции против России

Рамблер06:54

Германия предложила ввести санкции против России за кибератаку 2015 года

Ореанда-Новости05:17

ЕС всё еще обдумывает новые санкции против РФ из-за кибератаки на Бундестаг

ИА Красная Весна06:10
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

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Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru вчера в 09:53
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Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Общество

Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

РИА Новости 08:09
Политика

Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
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Брозович лишился водительских прав

Corriere della Sera сообщает, что полузащитник "Интера" Марцело Брозович лишился водительских прав.
Soccer.ru 04:03
Автоспорт

100 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера

Перед стартом второй гонки сезона стартующий с четырнадцатого места Шарль Леклер сказал, что его результат во многом будет зависеть от того, насколько успешным получится прорыв на первых двух-трех кругах.
F1news.ru 07:30
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Акинфеев оценил чувство юмора Слуцкого

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о чувстве юмора бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет казанский "Рубин".
Газета.Ru 08:23
Общество

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде, собравшихся напротив здания парламента.
Деловое.ТВ вчера в 04:37
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Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Спорт

«Не каждый в восторге от этой профессии». Хоккеист из ВХЛ резко высказался об отношении к игрокам в лиге

Нападающий клубов ВХЛ Евгений Крутиков резко высказался об отношении к игрокам в российском хоккее.
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
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Общество

Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе

В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
РИАМО 03:51
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера

Выбор Бруклина пал на 25-летнюю актрису Николу Пельтц, известной к которой пришла по съёмкам в двух частях «Трансформеров».
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
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Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Футбол

«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо РПЛ

Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
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Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

РИА Новости 08:14
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
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Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года.
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