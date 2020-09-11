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Вести.Ru
Вести.Ru

ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»

Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.В источнике
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RT на русском

В ФРГ не исключают приостановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

RT на русском08:54
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на угрозу «Северному потоку-2» со стороны Германии

Lenta.ru06:50
ТАСС

Маас не исключил приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на инцидент с Навальным

ТАСС02:09
Газета.Ru

В ФРГ допускают приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на ситуацию с Навальным

Газета.Ru03:31
URA.Ru

Германия готова отказаться от «Северного потока» из-за Навального

URA.Ru03:15
Московский Комсомолец

В Германии рассказали, как Россия может помочь сохранить «Северный поток-2»

Московский Комсомолец02:50
РИА Новости

Германия может заморозить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным

РИА Новости04:27

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомостивчера в 12:04
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

Экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру04:14

Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи

Как следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой должности, передает ТАСС.
Инфорос06:46
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