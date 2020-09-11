Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»

Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Маас не исключил приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на инцидент с Навальным

Власти Германии рассматривают все варианты, включая приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
ТАСС02:09
Подробнее о событии
РИА Новости

Германия может заморозить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным

РИА Новости04:27
RT на русском

В Германии не исключают приостановки «Северного потока — 2»

RT на русском04:22
ТАСС

Маас не исключил приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на инцидент с Навальным

ТАСС02:09
Lenta.ru

Германия допустила приостановку «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным

Lenta.ru03:29
URA.Ru

Германия готова отказаться от «Северного потока» из-за Навального

URA.Ru03:15
Московский Комсомолец

В Германии рассказали, как Россия может помочь сохранить «Северный поток-2»

Московский Комсомолец02:50
Газета.Ru

В ФРГ допускают приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на ситуацию с Навальным

Газета.Ru03:31

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАССвчера в 11:09
301

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
ИА Красная Весна04:04
42

Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21