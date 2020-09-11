ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
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Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.В источнике
С чего всё началось
Маас не исключил приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на инцидент с Навальным
Власти Германии рассматривают все варианты, включая приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным.
ТАСС02:09
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В Германии рассказали, как Россия может помочь сохранить «Северный поток-2»
Московский Комсомолец02:50