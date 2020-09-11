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Вести.Ru
Вести.Ru

ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»

Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Германия готова отказаться от «Северного потока» из-за Навального

URA.Ru03:15
РИА Новости

Германия может заморозить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным

РИА Новости04:27
Газета.Ru

В ФРГ допускают приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на ситуацию с Навальным

Газета.Ru03:31
RT на русском

В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

RT на русском05:42
Московский Комсомолец

В Германии рассказали, как Россия может помочь сохранить «Северный поток-2»

Московский Комсомолец02:50
News.ru

Маас не исключил заморозку СП-2 из-за ситуации с Навальным

News.ru02:20
ТАСС

Маас не исключил приостановку «Северного потока - 2» как реакцию на инцидент с Навальным

ТАСС02:09

Российский 5G сделают в Китае

Стоимость закупки в МТС не раскрывают, но источник, знакомый с деталями проекта, утверждает, что инвестиции в него составят 7,5 млрд руб. Ранее МТС также закупила оборудование и программное обеспечение на 10 млрд руб. у Ericsson для модернизации сети до 5G в Центральном федеральном округе в 2020 – 2026 годах, сообщал "Ъ" 26 марта.
Коммерсантъ17:59
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Андронов: «Украинцу Малиновскому из-за перехода россиянина Миранчука предлагают покинуть „Аталанту“. Это подло»

Спортивные комментаторы Алексей Андронов и Александр Шмурнов обсудили переход футболиста сборной России Алексея Миранчука в «Аталанту», за которую играет украинец Руслан Малиновский.
Sport24.ru18:47

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

Под капотом модели применят 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 290 л.с. Такие агрегаты будут применены в отношении модификаций N Line и N. Кроме того, в базовой комплектации кроссовер получил 1,6-литровый мотор, мощность которого равна 230 л.с. Также клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой.
Rusargument06:21
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