ФРГ предложит приостановить проект «Северный поток-2»
Смотрите также
Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски
В Сети появилось фото поцелуя Анны Семенович и Дмитрия Губерниева
Убийца россиянок раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе
Захарова назвала водную блокаду Крыма нарушением прав человека
Полиция Берлина усилила охрану пришедшего в сознание Навального
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
СК возбудил дело из-за избиения малолетнего ребенка под Омском
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»
В Германии призвали не ассоциировать Nord Stream 2 с делом Навального
Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Анастасия Решетова рассталась с Тимати
В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет
Германия предложит приостановить строительство газопровода "Северный поток-2", если не получит от России ожидаемой реакции на инцидент с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.В источнике
Подробнее о событии
В Германии рассказали, как Россия может помочь сохранить «Северный поток-2»
Московский Комсомолец02:50