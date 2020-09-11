Российский 5G сделают в Китае

Стоимость закупки в МТС не раскрывают, но источник, знакомый с деталями проекта, утверждает, что инвестиции в него составят 7,5 млрд руб. Ранее МТС также закупила оборудование и программное обеспечение на 10 млрд руб. у Ericsson для модернизации сети до 5G в Центральном федеральном округе в 2020 – 2026 годах, сообщал "Ъ" 26 марта.