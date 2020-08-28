ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным
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Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента. «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.В источнике
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