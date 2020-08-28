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RT на русском
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ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента. «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.В источнике
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RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:23
Фонтанка.Ру

«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

Фонтанка.Рувчера в 09:58
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАССвчера в 09:22
News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ruвчера в 09:47
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUMвчера в 09:41
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ruвчера в 09:51
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 09:15

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайн27 августа в 14:47

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.
РИА Новости27 августа в 10:03

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русскомвчера в 04:44
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В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
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