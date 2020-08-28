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RT на русском
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента. «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.В источнике
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Евразия Daily

Глава МИД ФРГ: Россия должна прояснить ситуацию с Навальным

Евразия Daily21:45
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:23
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 09:15
News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ruвчера в 09:47
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUMвчера в 09:41
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАССвчера в 09:22
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ruвчера в 09:51

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
1:25
REGNUM22:22
25

Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.
Александр Лукашенко
Evo-rus.comвчера в 12:03
83

В Вашингтоне тысячи человек вышли на марш против расизма

В США тысячи протестующих приняли участие в «Марше на Вашингтон», приуроченном к 57-й годовщине марша, проведенного темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом.
4:13
Телеканал RTVI21:07