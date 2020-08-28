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RT на русском
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента. «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.В источнике
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RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:23
Фонтанка.Ру

«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

Фонтанка.Рувчера в 09:58
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ruвчера в 09:51
News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ruвчера в 09:47
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUMвчера в 09:41
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАССвчера в 09:22
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 09:15

Avia.pro: пилоты турецких F-16 отказываются от вылетов в Ливии

Пилоты турецких истребителей-бомбардировщиков F-16 отказываются приближаются к ливийскому городу Сирт ближе 200 км. Сообщая сегодня об этом, издание Avia.pro со ссылкой на источники в Ливии уточняет, что причиной этого является развертывание там военными Ливийской национальной армией (ЛНА) ЗРК С-300 «Фаворит».
Недвижимость.RUвчера в 14:33
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.
Взгляд.рувчера в 06:57
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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