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RT на русском
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

Министр призвал провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента. «Дело Навального ещё больше показывает, что нам, как ЕС, нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — добавил он.В источнике
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News.ru

Германия потребовала от России прояснить инцидент с Навальным

News.ruвчера в 09:47
RT на русском

ФРГ призвала Россию внести вклад в выяснение ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:23
Вести.Ru

МИД ФРГ сделал заявление по России и Навальному

Вести.Ruвчера в 09:51
Евразия Daily

Глава МИД ФРГ: Россия должна прояснить ситуацию с Навальным

Евразия Daily21:45
REGNUM

Глава МИД ФРГ заявил, что России придётся прояснять ситуацию с Навальным

REGNUMвчера в 09:41
ТАСС

Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным

ТАССвчера в 09:22
ИА Красная Весна

В Германии считают, что Россия должна разъяснить ситуацию с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 09:15

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ruвчера в 10:25
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметки27 августа в 12:28
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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